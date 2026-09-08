Çin'in Nepal'e gönderdiği acil yardım malzemelerinin dördüncü partisi yola çıktı
BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Nepal'e gönderilen acil yardım malzemelerinin dördüncü partisinin salı sabahı yola çıktığını duyurdu.
BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Nepal'e gönderilen acil yardım malzemelerinin dördüncü partisinin salı sabahı yola çıktığını duyurdu.
Mao düzenlediği basın toplantısında, yaşanan trajik felaketler karşısında Çin'in zorlukların üstesinden birlikte gelmek için Nepal'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua