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Çin'in Kuzeydoğusunda Bir Ayda 20 Dinozor Fosili Çıkarıldı

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Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Yanji kentinde bulunan Longshan Dağı'nda Eylül sonundan bu yana 20 dinozor fosili gün ışığına çıkarıldı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Yanji kentinde bulunan Longshan Dağı'nda Eylül sonundan bu yana 20 dinozor fosili gün ışığına çıkarıldı.

Kazı çalışmaları Çin Bilimler Akademisi (CAS) ve Yanji'deki yerel yetkililer tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

SES (Çince): ZHANG LIZHAO, Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Omurgalılar Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü

"Şu ana kadar ornitopod, teropod, saropod, ankilozor, timsah ve kaplumbağa fosilleri çıkardık. Diğer bölgelerde bir miktar fitolit de çıkarıldı. Yanji, Jilin eyaletinde bol çeşitli ve en büyük dinozor koleksiyonuna sahip yer.

2016 yılından bu yana Longshan Dağı'ndaki kazı alanlarından yaklaşık 290 dinozor fosili gün ışığına çıkarıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changchun kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Eylül Güncel Haberler

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