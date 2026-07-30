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HABER: Çin'in çevrimiçi edebiyat eserlerinin sayısı 33 milyonu aştı

TARİH: 30 Temmuz 2026

UZUNLUK: 00: 00: 28

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Çin





ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. 2026 Çin Çevrimiçi Edebiyat Forumu'ndan görüntüler





HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in çevrimiçi edebiyat sektörü, 2025 yılında hem ölçek hem de küresel etki açısından büyümesini sürdürdü.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in çevrimiçi edebiyat sektörü, 2025 yılında hem ölçek hem de küresel etki açısından büyümeye devam etti.

Çin Yazarlar Birliği tarafından perşembe günü ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2026 Çin Çevrimiçi Edebiyat Forumu'nda yayımlanan bir rapora göre, çevrimiçi edebiyat eserlerinin toplam sayısı 33 milyonu aşarken, yurtdışındaki okur sayısı yaklaşık 250 milyona ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua