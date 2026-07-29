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Çin'in BM Maslahatgüzarı: Gazze ve Batı Şeria'da barış ve istikrar yeniden tesis edilmeli

Çin'in BM Maslahatgüzarı: Gazze ve Batı Şeria'da barış ve istikrar yeniden tesis edilmeli
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sun Lei, Gazze ve Batı Şeria'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sun Lei, Gazze ve Batı Şeria'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Sun Ortadoğu'daki durumun ele alındığı salı günkü BM Güvenlik Konseyi açık oturumunda yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin Ortadoğu sorununun merkezinde yer almaya devam ettiğini, göz ardı edilmemesi ve geri plana itilmemesi gerektiğini söyledi. Sun, "Filistin meselesine kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmadan Ortadoğu'da tekrar eden çatışma döngüsü kırılamaz ve gerçek anlamda barış sağlanamaz" dedi.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin üzerinden dokuz ayı aşkın süre geçmesine rağmen 2 milyondan fazla insanın hala ölüm ve yerinden edilme tehdidi altında yaşadığını kaydeden Sun, İsrail ve ilgili taraflara ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulama ve Gazze'de gerçek ve kalıcı bir ateşkes sağlama çağrısında bulundu.

Sun, "İsrail, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli, Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamaları kaldırmalı ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil olmak üzere insani yardım kuruluşlarının yardım faaliyetlerini yürütebilmesini güvence altına almalıdır" dedi.

Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin ağır sivil kayıplara ve yaygın konut yıkımlarına yol açtığını belirten Sun, işgalci gücün yerleşim birimlerini genişletmeyi hızlandırdığını ve Filistin topraklarına yönelik ihlallerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sun, Çin'in İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerine derhal son vermesi, şiddeti önlemek için somut önlemler alması ve tüm saldırıların faillerinin hesap vermesini sağlaması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Sun, uluslararası toplumu Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme kararlılıkla bağlı kalmaya, bu çözümün hayata geçirilmesine yönelik çabalarını artırmaya ve bu doğrultuda geri döndürülemez adımlar atmaya çağırdı.

Sun, "Filistin'in topraklarını ya da demografik yapısını değiştirmeye yönelik her türlü girişim, iki devletli çözümün temelini ciddi şekilde zedeler. Bu tür girişimler kararlılıkla reddedilmelidir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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