Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, Hump Rotası'ndan çıkarılan ABD'li askerlerin kalıntılarını ABD'ye teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Hump Rotası'ndan çıkarılan ABD'li askerlerin kalıntılarını ABD'ye teslim etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2. Dünya Savaşı'nda Japon saldırganlığına karşı direnişe destek veren ABD Hava Kuvvetleri askerlerinin naaş kalıntılarını ABD'ye teslim etti. Kalıntılar, iki ülke ordusunun katıldığı Chengdu'daki törenle teslim edildi; Hump Rotası bölgesinden çıkarıldı.

CHENGDU, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin, 2. Dünya Savaşı'nda Japon saldırganlığına karşı direnişine destek veren ABD Hava Kuvvetleri askerlerinin naaş kalıntılarını ABD'ye teslim etti.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre naaş kalıntıları, iki ülke ordularının katılımıyla Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Naaş kalıntıları, Himalayalar üzerinden geçen ve savaş döneminde Çin için hayati önem taşıyan bir hava koridoru olan Hump Rotası bölgesinden çıkarıldı. Rota, 1942'den 1945'e kadar müttefiklerin Japonya'ya karşı direnen Çin'e ikmal malzemeleri ulaştırdığı önemli bir güzergah olarak kullanılmıştı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Yüzükleri iade etmek istedi, satırlı saldırıya uğradı! Valiziyle kendini korudu

Aldığı yüzükleri iade etmek isteyen müşteriyi neredeyse öldürüyordu

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden27

Tahliye olan Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı!
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü son anda iptal edildi!
Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' sözleri tartışma yarattı11

Tartışma yeniden alevlendi: Türkiye sineması diyelim mi ona?
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor: CHP ilçe başkanı entübe edildi
Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu

Ligin en korkulu deplasmanlarındandı! Şimdiyse herkese yeniliyorlar