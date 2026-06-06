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Çin: Hollanda Fırkateyninin Taiwan Boğazı Geçişi Boyunca Takip ve Gözlem Yapıldı

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hollanda donanmasına ait HNLMS de Ruyter fırkateynini Tayvan Boğazı'ndan geçişi sırasında takip ederek gözlemledi. Çin, egemenliğini korumak için yüksek teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Xu Chenghua, Hollanda donanmasına ait HNLMS de Ruyter fırkateynini Taiwan Boğazı'ndan geçişi sırasında takip ederek gözlemlediklerini açıkladı.

Xu cuma günü yaptığı açıklamada, fırkateynin geçişine etkili şekilde yanıt verildiğini belirterek, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini, ayrıca bölgedeki barış ve istikrarı korumak için yüksek teyakkuz halinde kalmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Hollanda donanmasına ait de Ruyter fırkateyni Taiwan Boğazı'ndan geçmeden önce, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait Xisha Qundao bölgesine yasadışı şekilde izinsiz giriş yapmış ve Çin hava sahasını ihlal eden çok sayıda gemi konuşlu helikopter operasyonu gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua
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