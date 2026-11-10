Çin, Himalayalar'da düşen ABD uçağındaki havacıların kalıntılarını törenle teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon işgali altındaki Çin'deki direnişe destek için Himalayalar üzerinden yapılan ikmal uçuşlarında hayatını kaybeden bir grup ABD'li askerin kalıntılarını iade etti.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askerlerin kalıntılarının, Sıçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrinde düzenlenen törenle ABD askeri heyetine teslim edildi.

Sıçuan Ciençuan Müzesi adlı sivil kuruluş tarafından, Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingçi ili sınırlarında dağlık bölgede yapılan aramalarda elde edilen kalıntıların, ikmal seferi yaparken Himalayalar'da düşen bir ABD nakliye uçağında görev yapan havacılara ait olduğu belirtildi.

Bakanlık, asker sayısına ve kimliklerine dair bilgi vermedi.

Hindistan ile Çin arasındaki "Hörgüç Rotası" adı verilen güzergah, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon işgali altındaki Çin'deki direnişe havadan ikmal sağlamak üzere ABD tarafından kullanılmıştı.

Kaynak: AA