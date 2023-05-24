Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çin Hava Kuvvetleri, Malezya'da Akrobasi Gösterisi Düzenledi

Çin Hava Kuvvetleri, Malezya'da Akrobasi Gösterisi Düzenledi

Güncel Haberler

LANGKAWİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'nin 1 Ağustos akrobasi ekibi, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) bir gösteri sergiledi.

Çin Hava Kuvvetleri, Malezya'da Akrobasi Gösterisi DüzenlediÇin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua) 

LANGKAWİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'nin 1 Ağustos akrobasi ekibi, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) bir gösteri sergiledi.

Çin Hava Kuvvetleri, Malezya'da Akrobasi Gösterisi DüzenlediÇin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Çin Hava Kuvvetleri, Malezya'da Akrobasi Gösterisi DüzenlediÇin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Çin Hava Kuvvetleri, Malezya'da Akrobasi Gösterisi DüzenlediÇin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Çin Hava Kuvvetleri, Malezya'da Akrobasi Gösterisi DüzenlediÇin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Denizcilik Malezya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title