Çin Hava Kuvvetleri, Malezya'da Akrobasi Gösterisi Düzenledi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
LANGKAWİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'nin 1 Ağustos akrobasi ekibi, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) bir gösteri sergiledi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos akrobasi ekibinin, Malezya'nın Langkawi kentinde düzenlenen 16. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'ndaki (LIMA 2023) gösterisi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)