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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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ATA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

ÇOLPON-ATA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin mayıs ayında Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmenin, ikili ilişkileri daha büyük başarılara ve daha hızlı gelişmeye sahne olacak yeni bir aşamaya taşıdığını söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, söz konusu antlaşmanın, iki ülkenin devletler arası ve büyük ülkeler arası ilişkilerde yeni bir ilişki modeline örnek teşkil etmesine rehberlik ettiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün giderek artan uluslararası etkiye sahip bir küresel istikrar gücü haline geldiğini kaydeden Wang, iki tarafın, örgütün gelişimini ortaklaşa desteklemesi, Shanghai Ruhu'nu ileriye taşıması ve küresel yönetişimin iyileştirilmesine ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yeni bir canlılık kazandırması gerektiğini söyledi

Çin ve Rusya'nın stratejik koordinasyonu güçlendirmesi, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını koruması ve Japonya'nın yeniden silahlanmasına asla izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Wang, Rusya'nın, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) "Çin Yılı" etkinliklerini desteklemeye devam etmesi temennisini dile getirdi. Wang, ayrıca iki tarafa Birleşmiş Milletler'in de aralarında bulunduğu çok taraflı platformlarda daha yakın koordinasyon ve karşılıklı destek çağrısında bulundu.

Lavrov ise liderler diplomasinin, Rus-Çin ilişkilerinde önemli bir itici güç işlevi gördüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Çin'e başarılı bir ziyarette bulunduğunu ve iki ülke liderlerinin 50'nin üzerinde toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Lavrov, bu ziyaret ve toplantılar sayesinde ikili ilişkilerin sürekli yeni seviyelere çıkarıldığını belirtti.

Lavrov, Japonya'nın hızlanan yeniden militarize olma çabalarına ve nükleer silah kapasitesi edinme arayışlarına karşı son derece teyakkuzda olduklarını ve bu girişimlere kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Lavrov, iki tarafın Birleşmiş Milletler, APEC, G20, BRICS ve Doğu Asya İşbirliği gibi çok taraflı platformlarda stratejik koordinasyonu daha da güçlendirip daha demokratik ve eşitlikçi bir çok kutuplu dünyayı ortaklaşa teşvik edebileceğini vurguladı.

İki taraf ayrıca uluslararası ve bölgesel konularda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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