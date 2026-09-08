Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Katar Başbakanı Al Sani ile Beijing'de görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Katar Başbakanı Al Sani ile Beijing'de görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günkü görüşmede, son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Katar stratejik ortaklığında büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Katar'ın ulusal egemenliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve istikrarını korumasını kararlılıkla desteklediklerini belirten Wang, Katar'ın da Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili konularda kararlı desteğini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Wang, Katar'ın kalkınma sürecindeki en güvenilir ve uzun vadeli ortağının Çin olduğunu belirterek, uluslararası ve bölgesel meselelerde Katar ile iletişim ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan Al Sani ise, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, çok taraflılığı korumaya ve uluslararası barış ile ortak kalkınmayı teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

Üsküdar'da CHP'lileri ve Yeni Partilileri çılgına çeviren görüntü

Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
UEFA 30 maçı seçti! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var

UEFA 30 maçı seçti! Listede F.Bahçe ve G.Saray da var

Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil