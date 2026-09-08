Çin Dışişleri Bakanı Wang, Katar Başbakanı Al Sani ile Beijing'de görüştü

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günkü görüşmede, son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Katar stratejik ortaklığında büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Katar'ın ulusal egemenliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve istikrarını korumasını kararlılıkla desteklediklerini belirten Wang, Katar'ın da Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili konularda kararlı desteğini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Wang, Katar'ın kalkınma sürecindeki en güvenilir ve uzun vadeli ortağının Çin olduğunu belirterek, uluslararası ve bölgesel meselelerde Katar ile iletişim ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan Al Sani ise, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, çok taraflılığı korumaya ve uluslararası barış ile ortak kalkınmayı teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua