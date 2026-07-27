Wang Yi, Manila'da Japon tarafıyla görüşmedi

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Filipinler'in başkenti Manila'daki programında Japon tarafıyla herhangi bir görüşmenin yer almadığını, Manila'da bulunduğu süre boyunca da Japon tarafıyla herhangi bir görüş alışverişinde bulunmadığını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanları ve ASEAN Genel Sekreteri ile birlikte 22 Temmuz'da Manila'da düzenlenen Çin-ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmıştı.

Kaynak: Xinhua