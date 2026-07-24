Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü





ÇOLPON-ATA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günkü görüşmede Çin ve Belarus'un güvenilir ortaklar olduğunu belirterek, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın son yıllarda güçlü bir ivme kazandığını ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği sonuçları elde edildiğini söyledi.

Wang, önümüzdeki yılın Çin ile Belarus arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlattı. İki ülke ilişkilerinin yeni bir tarihi başlangıç noktasına ulaştığını belirten Wang, iki ülke liderlerinin belirlediği doğrultuda ilerlemek, her düzeyde temasları güçlendirmek, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu artırmak, yönetişim deneyimlerine ilişkin bilgi paylaşımını derinleştirmek, ikili ilişkilerin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek, çok yönlü işbirliğini ilerletmek ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak üzere Belarus ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang, karşılıklı desteğin Çin-Belarus her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığının temel özelliği olduğunu belirtti. Çin'in her zaman olduğu gibi Belarus'un egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasını, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini desteklemeye devam edeceğini ifade eden Wang, Belarus'un içişlerine herhangi bir bahaneyle dış müdahalede bulunulmasına da karşı çıkacaklarını söyledi.

Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyelerinden biri olması dolayısıyla Belarus'u tebrik eden Wang, Belarus ile Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde koordinasyonu güçlendirmeyi, güvenlik alanındaki "dört merkez"in kurulmasına ve Shanghai İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası'na yönelik hazırlıklara ivme kazandırmayı, ayrıca örgütün yüksek kaliteli kalkınmada yeni bir aşamaya geçmesini teşvik etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Rıjenkov ise iki ülke liderlerinin sürdürdüğü yakın ve üst düzey etkileşimler sayesinde ikili ilişkilerin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını ve sarsılmaz, kardeşçe bir karşılıklı güven tesis edildiğini belirtti. Uzun süredir sağladığı destek ve yardımlar için Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Rıjenkov, Belarus'un Çin ile ilişkileri geliştirmeye, kapsamlı işbirliğini ilerletmeye ve Çin'in başarılı deneyimlerinden yararlanmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılmış olmaktan onur duyduklarını belirten Rıjenkov, Shanghai İşbirliği Örgütü dahil çok taraflı platformlarda Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye istekli olduklarını söyledi. Gerçeklerin Belarus'un doğru yolu seçtiğini kanıtladığını ifade eden Rıjenkov, iki ülke arasındaki gelecekteki işbirliği için çok daha geniş bir potansiyel bulunduğunu sözlerine ekledi.

İki taraf ayrıca Çin ve Belarus Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2027 Konsültasyon Planı'nı imzaladı.

Kaynak: Xinhua