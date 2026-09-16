Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: İran ve ABD, İslamabad Mutabakat Zaptı'na geri dönmeli

Çin Dışişleri Bakanı: İran ve ABD, İslamabad Mutabakat Zaptı'na geri dönmeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, ABD-İran çatışmasının uzamasının, ilgili tarafların ve uluslararası toplumun ortak çıkarına olmadığını söyledi.

Wang, İran ve ABD'yi rasyonelliği sürdürüp itidalle hareket etmeye, bir an önce İslamabad Mutabakat Zaptı'na geri dönmeye, şu ana kadar varılan uzlaşı temelinde bir müzakere mekanizmasını yeniden oluşturmaya ve birbirlerini ilgilendiren konularda kapsamlı istişareler yürütmeye teşvik ettiklerini ifade etti.

İran ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki diyaloğu desteklediklerini kaydeden Wang, iki tarafın birbirlerinin toprak egemenliğine ve ulusal güvenliğine saygı göstermesine, ayrıca bölgenin ortak çıkarlarını yapıcı bir şekilde korumasına da destek verdiklerini vurguladı.

Wang, tüm tarafların Hürmüz Boğazı'nın bir an önce yeniden açılması için etkin önlemler alması, uluslararası su yollarının açık ve güvenli kalmasını sağlaması ve uluslararası enerji taşımacılığının yanı sıra üretim ve tedarik zincirlerinin de istikrarını koruması gerektiğini dile getirdi.

Çin'in, bölgesel gerilimin Yemen ve Kızıldeniz'e yayılmasını istemediğini belirten Wang, tüm taraflara durumu daha da karmaşık hale getirecek eylemlerden kaçınma ve sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua
Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı

"Özgür Filistin" çıkışı turneyi karıştırdı! Ed Sheeran yalnız kaldı
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...

Görüntüyü izleyenler hayrete düştü!

FETÖ'nün 'güncel yapılanması' soruşturmasında 3 zanlı yakalandı

FETÖ'nün "güncel yapılanması" soruşturmasında 3 zanlı yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü

Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe Talisca'yı mumla arıyor
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

Dursun Başkan milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım

Görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Tekke'ye sitem etti: Kırgınım
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı