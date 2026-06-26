Haberler

Çin: Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi Yetkilileri, Boğazın İki Yakası Arasında Gerilimi Kasten Körüklüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Tayvan’ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin Tayvan Boğazı’nda gerilimi tırmandırmasına sert tepki gösterdi. ABD ve Japonya’nın ortak tatbikatıyla aynı döneme denk gelen Tayvan’ın savaş tatbikatını eleştiren Zhang, Çin ordusunun yüksek teyakkuzda olduğunu ve bağımsızlık girişimlerini engelleyeceğini belirtti.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında kasten gerilimi körükleyip cepheleşmeyi tırmandırmasına sert tepki gösterdi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Taiwan'ın düzenlediği savaşa hazırlık tatbikatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tatbikat, ABD ve Japonya'nın Hint-Pasifik bölgesinde ortaklaşa düzenlediği "Cesur Kalkan 2026" kod adlı büyük çaplı askeri tatbikatla aynı zamana denk gelmişti.

Askeri gösterişin gerçek güvenliğin yerini tutamayacağını belirten Zhang, cepheleşmeyi ilişkilerle ilgili olağan bir durum gibi gören ve siyasi çıkarlarını halkın refahının önüne koyanların er ya da geç bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

Zhang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun her zaman yüksek teyakkuz halinde olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı her türlü pervasız girişimi kararlılıkla engelleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı

Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan usta en ağır ceza
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı