Çin: Uluslararası Toplum, Japon Neo-militarizmine Karşı Son Derece Teyakkuzda Olmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası toplumun Japon neo-militarizminin yükselişini engellemek için teyakkuzda olması gerektiğini belirtti. Japonya Savunma Bakanı'nın 'neo-militarist' nitelemesine karşı çıkmasını ise asılsız buldu.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası toplumun Japon neo-militarizminin yükselişini önleyip engellemek üzere son derece teyakkuzda olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı, Shangri-La Diyaloğu'nun kısa süre önce Singapur'da düzenlenen 23. toplantısında, Japonya'nın "neo-militarist" bir ülke olarak nitelendirilmesine karşı çıkmıştı.

Pazartesi günkü basın toplantısında, Japon bakanın söz konusu açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, konuyla ilgili tarihi gerçekler, hukuki dayanaklar ve rakamlar göz önüne alındığında bu ifadelerin tamamen asılsız olduğunu belirtti. Lin, Japonya'nın böyle bir tutumla Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanmasının imkansız hale geleceğini vurguladı.

