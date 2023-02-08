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Dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor! Çin'den çıkan 90 kişilik ekip Adana'ya geldi

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Çin, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacak 90 kişilik bir ekibi Türkiye'ye gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yabancı arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Son olarak Çin'den gelen ekip Adana'ya ulaştı.

"90 KİŞİLİK EKİP ADANA'YA ULAŞTI"

Konuyla ilgili Çin Başkonsolosluğu tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Çin'den gelen 2 grup toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibi, Adana Havalimanı'na ulaştı. Ekip zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacak. Bunun yanı sıra, 50 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya ulaşacak" denildi.

Dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor! Çin'den gelen 90 kişilik ekip Adana'ya geldi

FARKLI ÜLKELERDE YARDIMLAR GÖNDERİYOR

Farklı ülkelerde yardımlar göndermeye devam ediyor. Bu kapsamda ABD'nin 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı. Meksika, Macaristan, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde Türkiye'ye yardım gönderdiler.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Adana Güncel Haberler

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