Çin: Tek Çin İlkesi, Almanya ile İkili İlişkilerin Siyasi Temelini Oluşturmaktadır

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, tek Çin ilkesinin hem uluslararası toplum ilişkilerde genel kabul gören bir norm ve yaygın bir uluslararası uzlaşı olduğunu, hem de Çin- Almanya ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında, farklı siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir Almanya parlamentosu heyetinin Taiwan'a düzenleyeceği ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında heyetin, Taiwan lideri Lai Ching-te ile görüşmeyi planladığı bildirilmişti.

Dünyada tek bir Çin olduğuna işaret eden Mao, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Mao, "Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerin, Çin'in Taiwan bölgesi ile her türlü resmi etkileşimine kesinlikle karşıyız. Almanya'daki belli kişilere tek Çin ilkesine bağlı kalma ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar göndermeye son verme çağrısı yapıyoruz" dedi.

