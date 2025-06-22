Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz

Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Orta Doğu'da barışın güç kullanımıyla sağlanamayacağını vurgulayan Fu, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının BM Şartı'nı ve İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, " Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz" dedi.

İsrail-İran çatışmalarına Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olmasıyla, uluslararası gerginlik hat safhaya yükselirken; Çin'den de ABD'ye tepki geldi.

"ABD'NİN EYLEMLERİ İRAN'IN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETMEKTEDİR"

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı güvencesi altında nükleer tesislerin bombalanması, ABD'nin eylemleri, BM Şartı ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerini, ayrıca İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal etmektedir" dedi.

Fu, bu durumun Orta Doğu'daki gerilimi artırdığını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na "darbe vurduğunu" savundu.

"İSRAİL SAVAŞIN YAYILMASINI ENGELLEMELİDİR"

Fu, uluslararası toplumun barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için somut çabalar göstermesi gerektiğini ifade ederek, derhal ateşkese varılması çağrısı yaptı.

Çin'in, durumun kontrolden çıkma riski konusunda derin endişe duyduğunu belirten Fu, "Çatışmanın tarafları, özellikle İsrail, derhal bir ateşkese ulaşmalı, gerilimin artmasını önlemeli ve savaşın yayılmasını kesin bir şekilde engellemelidir." dedi.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞ GÜÇ KULLANIMIYLA SAĞLANAMAZ"

Fu, diyalog ve müzakereye bağlılık çağrısında bulunarak, "Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz. Diyalog ve müzakere şu anda temel çıkış yoludur. İran'ın nükleer sorunu diplomatik yollarla çözmek için tüm imkanlar henüz tüketilmemiştir ve barışçıl bir çözüm için hala umut vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara, sorunun siyasi çözümü konusunda kararlılıklarını sürdürme çağrısı yapan Fu, BMGK'den hızlı adımlar atmasını talep etti.

KARAR TASLAĞINI HATIRLATTI

Fu, Rusya, Çin ve Pakistan'ın "derhal ve koşulsuz ateşkes, sivillerin korunması, uluslararası hukuka saygı, diyalog ve müzakere çağrısı" içeren bir karar taslağı önerdiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusundaki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Konsey üyelerinin bu karar taslağını ortaklaşa destekleyerek güçlü sorumluluk duygularını göstermelerini umuyoruz."


Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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