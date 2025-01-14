Üye Girişi
Haberler
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Türkçe mesajla duyurdu
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

Çin'deki antik kentten çıkarılan kültürel kalıntıların fotoğrafları Ankara'da sergileniyor

Çin'deki antik kentten çıkarılan kültürel kalıntıların fotoğrafları Ankara'da sergileniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'deki Üç Yıldız Höyüğü (Sanxingdui) antik kentinden çıkarılan kültürel kalıntıların fotoğrafları, Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Sanxingdui Müzesi işbirliğiyle Ankara'da sergileniyor.

Çin'deki Üç Yıldız Höyüğü (Sanxingdui) antik kentinden çıkarılan kültürel kalıntıların fotoğrafları, Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Sanxingdui Müzesi işbirliğiyle Ankara'da sergileniyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen "Antik Şu Hazineleri" sergisinin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Ciang Şüebin, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Yazgı, burada yaptığı konuşmada, fotoğrafları sergilenen kalıntıların Çin ve dünya medeniyetinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu belirterek, "Bu tür sergiler sadece kültürel mirasların tanıtılmasıyla sınırlı kalmayıp, farklı coğrafyalardan gelen toplumların birbirini daha iyi tanımasına ve anlamasına olanak tanıyor." dedi.

Türkiye ile Çin'in zengin kültürel miraslarını paylaşarak halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini dile getiren Yazgı, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini kaydetti.

Yazgı, Türkiye'nin üçüncü nükleer santral projesi için Çin ile işbirliği yapma kararının gelişen işbirliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Çin teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yaptığı yatırımların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirdiğine işaret eden Yazgı, Çin'i çok önemli bir ortak olarak gördüklerini ifade etti.

Kadim medeniyetler vurgusu

Büyükelçi Ciang da Üç Yıldız Höyüğü'nden çıkarılan kalıntıların Neolitik Çağ'a kadar uzandığına dikkati çekerek, alandan çıkarılan 17 binden fazla kültürel eşyanın herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.

Kültürel kalıntıların, bir ülkenin kültürünün nesilden nesile aktarımı için önem arz ettiğini belirten Ciang, Çin ve Türkiye'nin antik tarihe ve geleneksel kültüre sahip iki kadim medeniyet olduğuna işaret etti.

Ciang, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak yönlendirmesiyle iki ülke ilişkilerinin istikrarla geliştiğinin altını çizerek, iki ülke arasındaki dostluğun daha da geliştirilebileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Bakan Yardımcısı Yazgı ve Büyükelçi Ciang birbirlerine kültürel hediyeler takdim etti ve sergiyi gezdi.

Çinli ve Türk saz sanatçılarının müziklerini icra ettiği serginin açılışında Çinli bir dansçı da gösteri yaptı.

"Antik Şu Hazineleri" sergisi 7 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
img

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
img

Bu kareye tepki yağıyor
img

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına bomba yanıt

Kerem'den Galatasaraylı taraftarın eleştirisine bomba yanıt
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Okan Bayülgen'den 'zenginler depresyonda' çıkışı: Her şey kırolar için

Okan Bayülgen'den olay yaratacak 'zenginlik' çıkışı

Son Dakika Haberleri

3. sınıf karne görüşleri 2025! 2. sınıf karne görüşleri 2025! 1. sınıf karne görüşleri 2025! Öğretmen karne görüşleri 2025! TÜM SINIFLAR için Öğretmen karne görüşü 1. 2. 3. 4. 5. sınıf, ortaokul öğretmen karne notu görüşleri, yazıları Örnek karne görüşleri 2025! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? En güzel karne görüşleri 2025! Adli tatil ne zaman 2025? Tarotta 14. kart ne anlama gelir? Organ bağışı caiz mi, Diyanet? Los Angeles yangın söndü mü ABD? Tarotta 13. kart ne anlama gelir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.