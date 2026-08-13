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Henan'da Şiddetli Yağışlar Nehir Setini Çökertti, Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Henan'da Şiddetli Yağışlar Nehir Setini Çökertti, Binlerce Kişi Tahliye Edildi
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Çin'in Henan eyaletinde günlerdir süren sağanak yağışlar nedeniyle Beiru Nehri'nde bir set çöktü. Jiaxian ilçesinde 2.000'den fazla kişi tahliye edilirken, Luohe kentinde de 4.500'den fazla kişi güvenli bölgelere nakledildi. Can kaybı bildirilmezken, onarım çalışmaları sürüyor. Ulusal Meteoroloji Merkezi, Henan ve Hubei dahil birçok bölgede şiddetli yağış uyarısını sürdürüyor.

ZHENGZHOU, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde günlerdir süren sağanak yağışlar nedeniyle nehirlerin su seviyesi yükseldi ve bir nehir seti çöktü. Binlerce bölge sakininin tahliye edildiği bildirildi.

Yerel yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Pingdingshan kentine bağlı Jiaxian ilçesindeki Beiru Nehri kıyısında bir sette, aşırı yağışlar ve yukarı havzadaki barajlardan tahliye edilen büyük miktarda su nedeniyle çarşamba gecesi çökme meydana geldi. Olayın ardından 2.000'den fazla kişi güvenli bölgelere nakledildi. An itibarıyla herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Perşembe sabahı itibarıyla genişliğinin 40 metreyi aştığı belirtilen çöken bölümde su seviyeleri düşüş gösterirken, onarım çalışmaları sürdü.

Luohe kentinde ise nehir taşkını risklerinin artması üzerine 10 köyden 4.500'den fazla kişi tahliye edildi.

Pazartesi öğleden sonra ile çarşamba öğleden sonra arasında, kentte ortalama 270,1 milimetre yağış kaydedilirken, en yüksek yağış miktarı 434,2 milimetreye ulaştı. Sel kontrolüne yönelik en üst seviye acil durum müdahalesi başlatıldı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi perşembe günü şiddetli yağışlara yönelik sarı alarmı yenilerken, Henan ve Hubei eyaletleri dahil olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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