Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı - Haberler

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Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

Xinhua - Güncel
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Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

NİNGBO, 20 Nisan (Xinhua) -- Çinli kurtarma görevlileri Çarşamba sabahı Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentine bağlı Xiangshan ilçesinde karaya vuran balinanın tekrar denize dönmesine yardım etti.

NİNGBO, 20 Nisan (Xinhua) -- Çinli kurtarma görevlileri Çarşamba sabahı Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentine bağlı Xiangshan ilçesinde karaya vuran balinanın tekrar denize dönmesine yardım etti. Balina, Salı günü Xiangshan'daki kumsalda karaya vurmuştu.

Ningbo'nun Xiangshan ilçesinde kurtarma görevlileri karaya vuran balinaya yardım ediyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Ningbo'nun Xiangshan ilçesinde kurtarma görevlileri karaya vuran balinaya yardım ediyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Ningbo'nun Xiangshan ilçesinde kurtarma görevlileri karaya vuran balinaya yardım ediyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Ningbo'nun Xiangshan ilçesinde kurtarma görevlileri karaya vuran balinaya yardım ediyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Nisan, Salı, Güncel, Haberler

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