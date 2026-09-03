Haberler

Xizang'da İHA ile Afet Değerlendirmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GYİRONG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yüksek irtifada uçan kompozit kanatlı bir insansız hava aracı (İHA), 31 Ağustos 2026.

GYİRONG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yüksek irtifada uçan kompozit kanatlı bir insansız hava aracı (İHA), 31 Ağustos 2026.

Xizang Özerk Bölgesi yerel acil durum yönetimi birimi, afet değerlendirme görevlerini yürütmek üzere bir İHA tespit ekibi görevlendirdi. Orta boy kompozit kanatlı İHA, heyelandan etkilenen bölgedeki baraj gölünün ve dağlık arazinin durumunu izleyerek arama ve kurtarma çalışmaları için kritik bilgiler sağladı. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler faiz kararındayken Ekonomist Belgin Maviş'ten dikkat çeken tahmin

Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler

Bu koreografinin bedeli çok ağır oldu!
Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş

Ailesinin haberi yoktu! Facia gemisine binme nedeni kahretti
Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı

Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

Bu hali olay olan ünlü sunucudan açıklama geldi