Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Kilis'te peynir ve yoğurt üretimi gerçekleştiren imalathanede yapılan denetimde, böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı, imalathanenin ise tuvaletin yanında bulunduğu ortaya çıktı. Denetim sırasında işletme sahibi duvardan atlayarak kaçarken, faaliyeti durdurulan işletmeye 396 bin TL idari para cezası uygulandı.

BELEDİYA BAŞKANI BİLE ŞAŞIRDI

Kilis Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine peynir imalathanesinde denetim gerçekleştirdi. Denetime Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de katıldı. İmalathanedeki görüntüler karşısında şaşkına dönen Bilecen, "2,5 yıldır belediye başkanıyım. Bugüne kadar gördüğümüz en pis yer burası" dedi. İşletme sahibinin zabıta ekiplerini gördüğü sırada duvardan atlayarak kaçtığı belirtilirken, Başkan Bilecen zabıta ekiplerinden şahsın bulunmasını talep etti.

396 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bilecen, halk sağlığının söz konusu olduğu durumlarda taviz verilmeyeceğini belirterek, "Hırsızlıkla sağlık hırsızlığı arasında hiçbir fark yok. Biz bunları sattırmayız" diye konuştu. Öte yandan, denetim sırasında şahsın kimliğini düşürdüğü ve kimlik üzerinden Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edilirken, imalathaneye 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı