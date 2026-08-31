Çin-Nepal sınırında ilk acil durum iletişim baz istasyonu hizmete girdi

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde Çin- Nepal sınır kapısı yakınlarında kurulan ilk acil durum iletişim baz istasyonu, pazar günü saat 13.30 itibarıyla faaliyete geçti.

China Unicom'dan yapılan açıklamaya göre sınır kapısına 1,2 km mesafede bulunan baz istasyonu, kapsama alanındaki boşluğu doldurarak kurtarma operasyonları, yol açma çalışmaları, malzeme sevkiyatı ve sahada görev yapan personele istikrarlı ve güvenilir destek sağlıyor.

China Unicom, sınır bölgesindeki ağ kapsamını, istikrarını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla tüm ağlarda acil durum modunu etkinleştirdiğini ve 5G ağlar arası dolaşımı devreye aldığını bildirdi.

Şirket, yol açma ve afet müdahale çalışmalarını yakından izlemeyi sürdüreceğini ve mobil baz istasyonlarını hazırda tutarak ağ kalitesini optimize etmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua