Çin'de Fener Festivali Hazırlıkları Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki bir feneri inceleyen turistler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)
YİNGKOU, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesi, Fener Festivali'ni karşılamak için çeşitli fenerlerle süslendi. Festival bu yıl, Çin ay takviminin ilk ayının 15. günü olan 5 Şubat'a denk geliyor.
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki fenerlerin önünde poz veren bir çocuk, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki bir fenerin önünde poz veren turistler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki fenerleri izleyen bir çocuk, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki fenerler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)