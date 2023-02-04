Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Fener Festivali Hazırlıkları Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

Güncel Haberler

Çin'de Fener Festivali Hazırlıkları Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

YİNGKOU, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesi, Fener Festivali'ni karşılamak için çeşitli fenerlerle süslendi.

Çin'de Fener Festivali Hazırlıkları Renkli Görüntülere Sahne OluyorÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki bir feneri inceleyen turistler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)

YİNGKOU, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesi, Fener Festivali'ni karşılamak için çeşitli fenerlerle süslendi. Festival bu yıl, Çin ay takviminin ilk ayının 15. günü olan 5 Şubat'a denk geliyor.

Çin'de Fener Festivali Hazırlıkları Renkli Görüntülere Sahne OluyorÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki fenerlerin önünde poz veren bir çocuk, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)

Çin'de Fener Festivali Hazırlıkları Renkli Görüntülere Sahne OluyorÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki bir fenerin önünde poz veren turistler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)

Çin'de Fener Festivali Hazırlıkları Renkli Görüntülere Sahne OluyorÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki fenerleri izleyen bir çocuk, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)

Çin'de Fener Festivali Hazırlıkları Renkli Görüntülere Sahne OluyorÇin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Yingkou şehrinin antik Liaohe caddesindeki fenerler, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fenerbahçe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title