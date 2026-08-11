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Xi Jinping, Kolombiya'daki deprem nedeniyle taziye mesajı gönderdi

Xi Jinping, Kolombiya'daki deprem nedeniyle taziye mesajı gönderdi
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BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kolombiya'da meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kolombiya'da meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya taziye mesajı gönderdi.

Xi, salı günü gönderdiği mesajında, çok sayıda can kaybına ve hasara yol açan şiddetli deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xi, Kolombiya halkının, de La Espriella'nın liderliği altında bu felaketin üstesinden gelip en kısa sürede yurtlarını yeniden inşa edeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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