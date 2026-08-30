Xi Jinping Bişkek'te: SİÖ Zirvesi ve Devlet Ziyareti Başladı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak ve devlet ziyareti için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi, Xi ve eşini havalimanında karşıladı.
BİŞKEK, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak ve devlet ziyaretinde bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.
Kaynak: Xinhua