Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Avrupa'nın sorun kaynağı olmadığını Stocker'e söyledi

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, büyüyen ve gelişen bir Çin'in, Avrupa'nın sorunlarının kaynağı değil, bu sorunların çözümünde Avrupa'ya yardımcı olabilecek bir ortak olduğunu söyledi.

Xi, cuma günü Çin'e resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi, Çin ve Avrupa'nın işbirliği alanlarına odaklanması, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmesi, kazan-kazan sonuçları elde ederek ortak kalkınmayı teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Avusturya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, güven ve dostluğun iki ülke arasındaki ilişkilerin en değerli özellikleri olduğunu ve sosyal sistemler, tarih, kültür ve kalkınma düzeyleri arasındaki farklılıkları aştığını ifade etti.

Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) yeni gelişen sektörleri destekleyeceğini, geleneksel sektörlerini modernize edeceğini ve başta hizmet sektörü olmak üzere dışa açılımını daha da genişleteceğini belirten Xi, Çin Fırsatı 2.0'ın yalnızca piyasa getirileri değil, inovasyon getirileri de sağlayacağını söyledi.

Xi, yeni enerjili araçlar, yapay zeka, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi yeni gelişen alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmek ve ekonomik ve ticari büyümeye yönelik yeni itici güçler geliştirmek üzere Avusturya ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Stocker ise Avusturya'nın Çin ile dostane stratejik ortaklığını geliştirmeye kararlı olduğunu ve tek Çin politikasına bağlı kaldığını söyledi.

Stocker, iki ülkeye uzun yıllara dayanan işbirliği ve karşılıklı güvenin sağladığı birikimden yararlanarak ticaret, yatırım, bilim, teknoloji ve inovasyon gibi alanlarda işbirliğini kapsamlı şekilde güçlendirme, kültür ve turizm başta olmak üzere halklar arası etkileşimi artırma ve ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesini aktif şekilde desteklediklerini kaydeden Stocker, iki tarafın ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını samimi diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmalarını temenni ettiklerini ifade etti.

Stocker, çok taraflılığı savunmak, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek, sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek, iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadele etmek ve küresel refah ile istikrarı korumak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua