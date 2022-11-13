Çin Başbakanı Li, IMF Başkanı Georgieva ile Biraraya Geldi

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Doğu Asya işbirliği forumunun liderler toplantısının bir oturum arasında Çin Başbakanı Li Keqiang ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva biraraya geldi, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

PUNOM PEN, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva Cumartesi günü, Doğu Asya işbirliği forumunun liderler toplantısının oturum aralarında biraraya geldi.

Li, dünya ekonomisi ile finansın büyük oranda entegre olduğunu ve hiçbir ülkenin çok sayıda zorluğa karşı korunaklı kalamayacağını söyledi.

Li, dünya ekonomisinin istikrarını korumak ve resesyonun önüne geçmeye yönelik sinerji oluşturmak amacıyla ülkelerin işbirliğini ve makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiğini, bunun dünya barışı ve istikrarının korunmasına da yardımcı olacağını belirtti.

IMF Başkanı Georgieva'ya ülkesinin ekonomik durumu hakkında bilgi veren Li, 2020'deki ani pandemi etkisi karşısında Çin'in ılımlı ve makul bir şekilde kararlı bir tepki verdiğini ve makroekonomik düzenlemesinde politika araçlarını kullanma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Beklentilerin ötesindeki faktörlerin etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinin başlarında temel ekonomik göstergelerin önemli ölçüde gerilediğini hatırlatan Li, Çin'in ekonomiyi istikrara kavuşturmak için bir politika paketi ile takip tedbirlerini zamanında uygulamaya koyduğunu ve bu çabalar sayesinde ikinci çeyrekte olumlu bir büyüme, ilk üç çeyrekte yüzde 3'lük bir büyüme kaydettiğini söyledi. Li ayrıca şu anda genel olarak istikrarlı bir yükseliş eğilimi içinde olan Çin ekonomisinin zaman içinde düşüş eğilimini tersine çevirdiğini kaydetti.

Çin'in piyasa varlıklarının faaliyetlerini istikrarlı tutmak ve istihdam ile fiyat istikrarı sağlamak için çok çalıştığını söyleyen Li, ülkesinin 160 milyondan fazla piyasa varlığına sahip olduğuna ve bunun da istikrarlı bir ekonomiyi destekleyen önemli bir güç sağladığına dikkat çekti.

Li, Çin'in piyasa öznelerinin yükünü hafifletmek ve zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için vergi iadesi, vergi ve harç indirimleri ile faiz indirimi ve faiz ödemelerinin ertelenmesi gibi adımlar attığını sözlerine ekledi.

Li, yılın ilk 10 ayında 10 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratıldığını ve tüketici fiyat endeksinin Ekim'de yalnızca yüzde 2,1 arttığını bunun da önceki iki yılda aşırı para arzı olmamasından kaynaklandığını belirtti. Çin Başbakanı, bu yıl iyi bir hasat sezonu yaşandığını, tahıl üretiminin arttığını ve istikrarlı enerji arzıyla birlikte istikrarlı fiyatlar için sağlam bir temel oluştuğunu aktardı.

Çin'in ekonomiyi istikrara kavuşturmak için politika paketi önlemlerinin tam olarak uygulanmasını teşvik etmeye devam edeceğini belirten Li, bu politikaların tam etkili hale getirileceğini ve ekonominin yükseliş eğiliminin istikrarlı bir şekilde pekiştirilip genişletileceğini, önemli ekonomik göstergeleri uygun aralıkta tutmak ve yıl boyunca daha iyi sonuçlara ulaşmak için çaba sarf edileceğini bildirdi.

Li, dünya çapındaki yüksek enflasyon karşısında Çin'in sorumlu bir tutum benimsediğini ve küresel pazarda büyük ölçekli gıda ve enerji alımlarından kaçındığını, bunun da dünya geneline bir katkı sunduğunu söyledi.

Li, Çin'in en büyük gelişmekte olan ülke olduğunu, reform ve dışa açılımın Çin'in modernleşmeye giden esas yolu olduğunu söyledi.

Çin'in G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nde yer almaya devam etmeye hazır olduğunu söyleyen Li, Çin ve IMF'nin uzun süredir sağlam bir işbirliği ilişkisi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Li, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu karmaşık durumlarla başa çıkmak için devletlerin borç koordinasyonuna yönelik uluslararası mekanizmanın iyileştirilmesinde IMF'nin aktif rol oynamaya devam edeceğine dair umudunu dile getirdi.

Georgieva ise dünya ekonomisinin bir dizi yeni zorluk ve belirsizlikle karşı karşıya olduğunu belirtti. Çin'in pandeminin etkilerine ilk müdahale sırasında politika araçlarını saklı tutmakla doğru kararı verdiğini söyleyen IMF Başkanı, Çin'in son dönemdeki makroekonomik politikalarının uygun ve etkili olduğunu vurguladı.

Georgieva, IMF'nin Çin ile iyi bir ilişkisi olduğunu ve işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.