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Çin, Ay Örneklerini Uluslararası Araştırmacılara Ödünç Veriyor

Çin, Ay Örneklerini Uluslararası Araştırmacılara Ödünç Veriyor
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-5 misyonu ile toplanan Ay örneklerini Fransa, Almanya, Japonya, Pakistan, İngiltere ve ABD'deki 7 kurumdan bilim insanlarına ödünç alma yetkisi verdi.

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Fransa, Almanya, Japonya, Pakistan, İngiltere ve ABD'deki 7 kurumdan bilim insanlarına Chang'e-5 misyonu tarafından toplanan Ay örneklerini bilimsel araştırma amacıyla ödünç alma yetkisi verildiğini duyurdu.

İdare, perşembe günü Shanghai'da düzenlenen Çin Uzay Günü töreninde, yetkilendirilen kurumların Fransa'daki Institut de Physique du Globe de Paris, Almanya'daki Köln Üniversitesi, Japonya'daki Osaka Üniversitesi, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu, İngiltere'deki Açık Üniversite, ABD'deki Brown Üniversitesi ve ABD'nin Stony Brook'taki New York Eyalet Üniversitesi olduğu belirtildi.

2020 yılında Çin'in Chang'e-5 misyonu Ay'dan yaklaşık 1.731 gram ağırlığında örnekler getirdi.

Kasım 2023'te Çin Ulusal Uzay İdaresi, uluslararası araştırmacıların Chang'e-5 ay örneklerini ödünç almalarına yönelik başvuruları açtı. Bu kapsamda Aralık 2023 sonuna kadar 11 ülke ve uluslararası kuruluştan 24 başvuru yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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