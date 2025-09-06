Çin, Afganistan'a Deprem Yardımı Sağladı

KABİL, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Afganistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bao Xuhui, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Kızılayı Başkanı Dilaver ile bir araya geldi. Bao, cuma günkü görüşmede Afganistan'daki deprem yardım çalışmalarına destek amacıyla Çin Kızılhaçı'nın sağladığı 200.000 ABD doları tutarındaki acil nakdi insani yardım desteğini Dilaver'e teslim etti.

Çin adına depremde hayatını kaybedenler için derin taziyelerini, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara ise içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Bao, Çin hükümetinin Afganistan'daki deprem için 50 milyon yuan (yaklaşık 7,04 milyon ABD doları) acil insani yardım sağlamaya karar verdiğini, Çin Kızılhaç Derneği'nin ise 200.000 ABD doları tutarında acil nakit yardımı sağladığını belirtti.

Çin Büyükelçiliği, Çinli şirketler ve ülkedeki Yurtdışındaki Çinliler Derneği de nakit bağışlarda bulunarak Çin'in Afganistan hükümeti ve halkıyla olan derin dostluğunu ortaya koydu. Bao, Afgan hükümetinin liderliğinde depremden etkilenen bölgelerdeki halkın zorlukları aşarak evlerini kısa sürede yeniden inşa edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Dilaver ise Bao'ya afet durumu ve Afgan Kızılayı'nın acil durum müdahalesi hakkında bilgi verdi. Dilaver, zorlukların gerçek dostluğu ortaya çıkardığını ve Çin'in anlayış ve yardımlarının afet bölgelerindeki Afgan halkı için güçlü bir destek ve yardım olduğunu söyledi. Minnettarlığını dile getiren Dilaver, bağışlanan tüm fonların depremden etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yeniden inşa çalışmaları için kullanılacağını vurguladı.