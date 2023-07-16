Cilo Dağı'nda buzul kırıldı, çukura düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı! Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Hakkari'deki Cilo Dağı'nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grup buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü. 2 kişi yaralı olarak kurtarılırken, Hakkari Valisi İdris Akbıyık mahsur kalan kişiler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hakkari'deki Cilo Dağı'nda yer alan buzulların üzerinde yürürken meydana gelen kırılma sonucu oluşan çukura düşen 4 kişiden 2'si, yaralı olarak kurtarıldı. Mahsur kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

BUZUL KIRILINCA 4 KİŞİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı'ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo'da buzulların üzerinde yürümeye başlayan 4 kişi, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.