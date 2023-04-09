Çiftlikbank Davası Kapsamında Uruguay'da Yakalanan Osman Naim Kaya Türkiye'ye Getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlikbank’a yönelik davanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay’da yakalanan Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlikbank'a yönelik davanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay'da yakalanan Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre; 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlikbank'a yönelik davanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay'da yakalanan şüpheli Osman Naim Kaya, dün akşam Türkiye'ye getirildi. Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle:

"İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'mızca, kamuoyunda 'Çiftlikbank' olarak bilinen sistem ile ilgili, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama', 'suç eşlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından aranan Osman Naim Kaya'nın yakalanması için hakkında kırmızı bülten yayımlanması sağlanmıştır. Konuyla ilgili, daire başkanlığımız ve KOM Başkanlığı'mızca yürütülen çalışmalar neticesinde, adı geçen şahsın Uruguay'da olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Uruguay İnterpol birimi ile iletişime geçilerek söz konusu şahsın ülkemize iade amaçlı yakalanması sağlanmıştır. Bahse konu şahıs, 07.04.2023 günü Uruguay'dan teslim alınarak 08.04.2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir."

Çiftlikbank davasında ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Aydın da Temmuz 2021'de Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.