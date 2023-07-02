Çifte cinayete hazırlık aşaması cezayı artırdı

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak (41), 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçundan ise toplam 17 yıl hapis cezası aldı.

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılının eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021 günü akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre; evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet sonrası gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

Mahkeme üyelerinden biri ise karara muhalefet şerhi koydu. Üyenin gerekçesinde ise Şenol Yasak'ın 'tasarlayarak adam öldürme' suçunun şartları oluşmadığını belirtti. Yasak'ın tüfeği alma zamanı, maktullerin iş yerlerinden olup olmadığını kontrol etmediği, olayı anında karar vererek gerçekleştirdiği, ayrıca planlama 'araya zaman girmesi' ve 'faildeki soğukkanlılığın korunması', 'ruhi sükunete ulaşması' şartlarının somut olayda gerçekleşmediği nedeniyle tasarlama şartlarının oluşturmadığını vurguladı.