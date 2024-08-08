(BURSA) - Üreticilerin Bursa- İzmir Karayolu'nda dört saat süren ve "hükümet istifa" sloganının yankılandığı çiftçi eyleminde gergin anlar kameralara yansıdı... O anlarda jandarmalarla çiftçilerin arasına giren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal hem jandarmanın sert müdahalesini hem de çiftçileri sükunete çağırarak olayların büyümesini önledi. Sarıbal, "Asker bizim askerimiz! Domatesin, karpuzun hakkını vermeyip bizi askerle karşı karşıya getirenler utansın! Sorumlu hükümet, bakanlar" dedi.

Bir süredir yoğunlaşan çiftçi şikayetleri bugün yeni bir eyleme dönüştü. Traktörleriyle Bursa-İzmir Karayolu'na çıkan ve "Çiftçi mahsulüne sahip çık", "Hükümet istifa", "Çiftçi hakkını helal etmiyor" sloganları atan domates üreticileri ellerinde kalan salçalık domateslerinin satın alınmasını, tarlada çürümesinin önlenmesini istedi. Seslerini duyurmaya çalışan üreticiler, zaman zaman güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

"Emeğimizin, alınterimizin karşılığını istiyoruz"

Üreticilere destek olmak için orada bulunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal gergin anlarda devreye girdi. Hem jandarmanın sert müdahalesini hem de çiftçileri sükunete çağırarak olayların büyümesini önleyen Sarıbal, "Asker bizim askerimiz! Domatesin, karpuzun hakkını vermeyip bizi askerle karşı karşıya getirenler utansın. Emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Askerlerimizin hiçbiriyle sorunumuz yok. Sorumlu hükümet, bakanlar" dedi. Eylemde konuşma da yapan Sarıbal, "Onlar saraylarda yaşıyor, burada bizi jandarmayla karşı karşıya bırakıyorlar. Onlar bizim jandarmamız ama halk sesi duyulsun istiyor. Domates yerde, biber yerde. Bu insanlar 8 aydır uğraşıyor. Alın teri, emek, tohum, masraf, ilaç... Yok mu sahibi bunun, yok mu" diye seslendi.

Bursa Valisi Demirtaş: İlk etapta 30 bin ton alım yapılacak

Çiftçi eylemi sırasında Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bir konuşma yaptı, eylemci çiftçilere bazı açıklamalarda bulundu. Demirtaş üreticilere şöyle seslendi:

"Kıymetli hemşehrilerim! Lütfen bir dakika dinleyebilir miyiz? Çiftçilerimizin, köylülerimizin problemlerini çözmemiz için; oda başkanlarımızı dinledikten sonra ve daha sonra salça fabrikası yöneticileri ve iş adamlarıyla görüştük. Bir kısmı alıma başladı. Bir kısmı da Allah kısmet ederse pazartesi günü alıma başlayacaklar. Kredi Kooperatifi ile yapmış olduğumuz görüşmede ilk etapta 30 bin ton alımla başlayacaklar, bunu hepinizin bilmesini istiyorum. Zincir marketlerinin sahipleri ile görüştük. Onlar bundan sonra sadece bizim ürünlerimizi satacaklar. Yani Karacabey'in Mustafakemalpaşa'nın ürünlerini satacaklar. Biraz sonra da üç tane büyük marketin yöneticileriyle görüşecektim; fakat bu program olduğu için onu öteledim. Bize güvenin kardeşim, biz problemlerinizi çözmek için buradayız. Herkesin bize güvenmesini istiyoruz."

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından da üreticiler eylemlerine son verdi. Karayolunda ulaşım normale döndü.