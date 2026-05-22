Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

Tutuklu bulunan görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yengesi Hacı Asiye İnan yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki İnan’ın vefatı ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

CENAZEYE KATILMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Acı haberi cezaevinde alan Ekrem İmamoğlu’nun, yengesinin cenazesine katılabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ancak başvuruya henüz bir yanıt verilmedi.

Gazeteci Gülşah İnce'nin aktardığı bilgilere göre; izin çıkması halinde İmamoğlu’nun yengesini son yolculuğuna uğurlamak üzere cenazeye katılması bekleniyor.

CENAZE NAMAZI BEYLİKDÜZÜ’NDE KILINACAK

Hayatını kaybeden Hacı Asiye İnan’ın cenaze namazının İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kılınacağı bildirildi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda partili ismin de katılması bekleniyor.

