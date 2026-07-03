Haberler

Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague'de mücadele edecek olan Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe'den ayrılan Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen'i kadrosuna kattı.

Gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek Beşiktaş GAİN transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı iki yıldız oyuncusunu renklerine bağladı. 

WILBEKIN VE METECAN, BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe'den ayrılan milli oyuncular Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ve milli oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.'' ifadeleri kullanıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe‘de geçiren Wilbekin, EuroLeague’de çıktığı 6 maçta 7.7 sayı – 1.3 asist ortalamaları yakaladı. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague sahnesinde 24 karşılaşmada görev alan deneyimli forvet Metecan Birsen ise maç başına ortalama 11.1 dakika süre alırken; 2.4 sayı ve 2.2 ribaund istatistikleri ile mücadele etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

Belediye başkanına şok! Özel kalemi yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' demişti! Gözünün yaşına bakılmadı
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!
Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu öldürdü

Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu silahla vurarak öldürdü
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi