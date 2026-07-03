Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

Gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek Beşiktaş GAİN transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı iki yıldız oyuncusunu renklerine bağladı.

WILBEKIN VE METECAN, BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe'den ayrılan milli oyuncular Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ve milli oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.'' ifadeleri kullanıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe‘de geçiren Wilbekin, EuroLeague’de çıktığı 6 maçta 7.7 sayı – 1.3 asist ortalamaları yakaladı. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague sahnesinde 24 karşılaşmada görev alan deneyimli forvet Metecan Birsen ise maç başına ortalama 11.1 dakika süre alırken; 2.4 sayı ve 2.2 ribaund istatistikleri ile mücadele etti.