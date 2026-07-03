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SDÜ Tıp Fakültesi'nde sorular rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddiası sınav iptal ettirdi

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Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem 3 yıl sonu teorik sınav sorularının rüşvet karşılığı sızdırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Sınav iptal edilirken, yeni sınav bugün yapıldı.

Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi'nde dönem 3 yıl sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddia edildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, sınav fakülte yönetimi tarafından iptal edildi, yeni sınav bugün yapıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 3 yıl sonu teorik sınavı yaklaşık 2 hafta önce yapılmıştı. Ancak sınav sorularının öğrenci ve bir akademisyen tarafından para karşılığı sızdırıldığı iddia edildi. İddia üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından elde edilen bilgi ve bulgular SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na bildirildi. Elde edilen bilgi ve bulgulara göre rüşvet suçu kapsamında soruların sızdırıldığı öne sürüldü.

Oy birliğiyle sınav iptal edildi

SDÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, 24 Haziran 2026 tarihinde acil olarak toplandı. Toplantıda sızdırılan soruların hangi öğrencilere verildiğinin tespit edilememesi nedeniyle sınav güvenliği açısından tüm sınavın iptal edilmesine karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı.

Yeni sınav takvimi açıklandı

Yeni sınav takvimi için SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan açıklamada "24.06.2026 Çarşamba günü Saat 10: 00 da yapılan Dönem 3 yıl sonu teori sınavının iptaline, aynı gün yapılan pratik sınavının geçerli olmasına, iptal edilen yıl sonu teori sınavının 03 Temmuz 2026 Cuma günü Saat 10: 00 da, 08 Temmuz 20026 Çarşamba günü yapılacak olan Bütünleme sınavının ise 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10: 00 da Tıp Fakültesi Derslikleri Dönem 2 ve Dönem 3 amfilerinde yapılmasına Fakülte yönetim kurulunun 24.06.2026 tarih ve 1162 saylı toplantısında karar verilmiştir. Tüm dönem 3 öğrencilerimize önemle duyurulur." denildi.

SDÜ Tıp Fakültesi'nde iptal edilen dönem 3 yıl sonu sınavı bugün tekrar yapıldı.

Öte yandan Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında soruların sızdırılmasıyla ilgili bazı öğrenci ve bir akademisyenin ifadeleri alındı. Olayla ilgili herhangi bir gözaltı ve tutuklama işlemi yapılmadığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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