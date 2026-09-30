CHP Sözcüsü Sarı, Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu'nun bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı

Haber : Ahmet ÜN – Kamera: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen "Ortak Akıl Buluşması" programına katılan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderlerinin katımıyla düzenlenen Ortak Akıl Buluşması" programına katıldı. Basına kapalı yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Parti Sözcüsü Sarı, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Toplantıda yer alanların çok büyük bir bölümünün CHP'li olmadığına dikkat çeken Sarı, "Burada bir ortak akıl çalışması oldu. Toplandığımız arkadaşlar, toplantıda bulunan arkadaşlarımızın yüzde 90'ı CHP'li değildi. Yani biz CHP'lilerle bir toplantı yapmadık. CHP'li olmayan unsurlarla bir toplantı yaptık ki bu çok daha değerli. Dolayısıyla içerik olarak bir CHP eleştirisi, CHP'nin siyasetinin eleştirisi, eksik yanları ve önümüzdeki döneme ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmalı? Üzerine değerlendirmeler yapıldı. Çok önemli katkılar oldu. Yaklaşık 20'ye yakın arkadaşımız, toplantıya katılan arkadaşımız konuştu.

"BUNLAR EN AZ ETNİK MESELELER KADAR, KİMLİK MESELELERİ KADAR ÖNEMLİ"

Toplantıda bölgesel sorunların masaya yatırıldığını dile getiren Sarı, devamında şunları söyledi:

"Tabii yöresel sorunlar, bölgeye ilişkin sorunlar da konuşuldu. Ancak bu toplantının en önemli noktalarından biri şu oldu. Sadece ve sadece Diyarbakır'ın ve bölgenin sorununun bir kimlik sorunu olmadığı aslında bu kimlik sorunu ek olarak elbette. Ciddi toplumsal çürümüşlük, uyuşturucu madde kullanımı, yeni nesil çeteler, sokakların güvensizliği, kadın cinayetleri, kadınların artık sokakta yürürken bile tedirgin hale geldiği, kentin güvensiz bir hale dönüştüğü hızla gibi meseleler de konuşuldu. Bunlar da en az etnik meseleler kadar, kimlik meseleleri kadar önemli. Ben özellikle bu ortak akıl çalışması içinde bulunan bütün arkadaşlarımızın bunları da önemsiyor olmasını, öne çıkartıyor olmasını önemsiyorum."

"CHP'NİN BÖLGE SİYASETİ KÜRT VATANDAŞLARIMIZ ÜZERİNDE ÇOK DAHA FAZLA ETKİLİ OLABİLECEĞİNE ZEMİN OLUŞTURACAK"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgeye daha sık gelip gitmesi, buradaki problemleri daha fazla parti siyasetinin içine taşıması, parti siyasetinin de buradaki problemleri daha fazla öncelemesi, öne alması açısından da yararlı bir çalışma oldu" olduğunu sözlerine ekleyen Sarı, "Bu çalışmalar devam etmeli. Biz hatta arkadaşlarımıza birbirimize sözler verdik. Toplantıları daha sık yapacağız. İl başkanımızın koordinasyonunda yeni bir il başkanımız var. Çok aktif, dinamik, heyecanlı, bölgeyi bilen, çok çalışan, geniş toplumsal kesimlerle bizi bir araya getireceğiz. Önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız bölgeye gelecek. ve ondan sonra bu çalışmalarımızın daha sistematik, bütüncül ve sürekli biçimde olacak. ve bu karşılıklı etkileşim içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölge siyaseti Kürt vatandaşlarımız üzerinde çok daha fazla etkili olabileceği, onları daha iyi anlayabileceği, kendilerini daha iyi anlatabileceği bir zemin oluşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"EMEKLİLER BİZE KAPSAMLI BİR RAPOR SUNDU"

Toplantıda emeklilerin yaşadığı sorunların da tartışıldığının bilgisini paylaşan Sarı, "Emekliler denince aklımıza ilk gelen geçinmeyle ilgili problemler yani ücretle ilgili problemler ama bize kapsamlı bir rapor ve sunum da yapıldı. Bu sorunun sadece Bir ücret sorunu olmadığı, emeklerin statüsünden toplumsal dışlanmışlığına kadar, sosyal hizmetleri alıp alamamasından, yalnızlığına kadar, örgütlenme sorunlarına kadar çok boyutlu biçimde ele alındı konu. Bu da çok saygıdeğer bir şey. Sadece bir ücret, bizim ücretimiz bu kadar geçinemiyoruz, ücretimizin arttırılmasından yetinmediler. Bu önemli, bu yeni bir boyut" ifadelerini kullandı.

Batman ve Diyarbakır'da yaptığı temaslara ilişkin yarın yapılacak CHP MYK toplantısında ayrıntılı bir bilgilendirmede bulunacağını söyleyen Sarı, "Bütün bu gözlemlerimi, buradaki notlarımın hepsini başta Genel Başkanım olmak üzere bütün genel başkan yardımcılarımla paylaşacağım" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ TOPLUMUN TÜM ALANLARINDA BUNDAN SONRA VAR OLACAK"

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ise, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Toplumun birçok farklı kesiminden yetkili arkadaşların katılım sağladığı önemli bir toplantı oldu. Toplantının adını da Ortak Akıl dedik. Çünkü bugün hem partimizin hem şehrimiz hatta ülkemizin ihtiyaç duyduğu şey ortak akıl. Biz ortak asgari müştereklerde buluşmak zorundayız. Biz toplantının genelinde söz alan arkadaşlarımız, eleştiride bulunan arkadaşlarımız oldu, öneride bulunan arkadaşlarımız oldu. Bir bütün halinde konuşmaların tamamında bunların notlarını aldık ve bunlarla ilgili önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmeler yapacağımızı ve bu konularla alakalı kendi değerlendirmelerimizi katılımcılara ilettik. Toplantının verimli ve faydalı geçtiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun tüm alanlarında bundan sonra var olacak. Tüm siyasal alanlarında var olacak. Etkinliğiyle, duruşuyla, önerileriyle hem toplumu dinleyecek hem de kendi inandığı değerleri, düşüncelerini de topluma aktarmaya çalışacak. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi hem bölgeden ülkede kendi varlığını en etkin şekilde sürdürmeye devam edecek. Biz de bunların takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA