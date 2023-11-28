CHP'nin Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Araştırılmasına İlişkin Önergesi AKP ve MHP'li Milletvekillerinin Oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda Reddedildi

CHP'nin, kadına yönelik her türlü şiddetin araştırılmasına ilişkin önergesi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "Kadına şiddette yüzde 32 ile OECD ülkeleri arasında ilk sıradayız. Ülkemizde her 10 kadından 4'ü erkek şiddeti görüyor. Bu insanlık dışı ağır tablo karşısında ne yapıyorsunuz? Kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için büyük bir umut olan ve bu Meclis'te onayladığımız İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıyorsunuz. Kadını yok sayan diliniz, kadını yok sayan politikalarınız hız kesmeden devam ediyor" dedi.

CHP'nin, kadına yönelik her türlü şiddetin araştırılmasına ilişkin önergesi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "Kadına şiddette yüzde 32 ile OECD ülkeleri arasında ilk sıradayız. Ülkemizde her 10 kadından 4'ü erkek şiddeti görüyor. Bu insanlık dışı ağır tablo karşısında ne yapıyorsunuz? Kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için büyük bir umut olan ve bu Meclis'te onayladığımız İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıyorsunuz. Kadını yok sayan diliniz, kadını yok sayan politikalarınız hız kesmeden devam ediyor" dedi.

CHP'nin kadına yönelik her türlü şiddetin araştırılmasına ilişkin TBMM'ye verdiği önergenin gündemin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülme önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "Cehaletin, geri kalmışlığın, yoksulluğun, bağnazlığın resmini görmek ister misiniz" diyerek 2023 yılında yetersiz önlemler nedeniyle yaşamını yitiren kadınların listesini Genel Kurul'a gösterdi. Ersever, şunları söyledi:

"2023' ÜN İLK 10 AYINDA 253 KADIN KATLEDİLDİ, 194 KADININ İSE ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ"

"2023 yılının ilk 10 ayında 253 kadın katledildi, 194 kadının ise ölümü şüpheli. 2022 yılında katledilen 334 kadının 154'ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Daha vahimi öldürülen 23 kadının koruma kararı vardı. Koruyamadınız. Kadına şiddette yüzde 32 ile OECD ülkeleri arasında ilk sıradayız. Ülkemizde her 10 kadından 4'ü erkek şiddeti görüyor. Bu insanlık dışı ağır tablo karşısında ne yapıyorsunuz? Kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için büyük bir umut olan ve bu Meclis'te onayladığımız İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıyorsunuz. Kadını yok sayan diliniz, kadını yok sayan politikalarınız hız kesmeden devam ediyor.

AKP'nin 20 yıllık iktidarında kadın karşıtı politikalarınız bu dönemde yeni ortaklarınızla birlikte daha da çağ dışı bir boyuta evrildi. Yalnız yaşıyan kadınların sahiplenilmesini isteyen yeni ortağınız bununla da yetinmeyip 6284 sayılı kanunda yer alan, kadının beyanını esas alan düzenlemenini suistimal doğurduğunu söylemişti. Sizde bu talebin altyapısını oluşturmak için ilk adımı attınız. 3 gün önce yayınlanan Cumhurbaşkanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesinde; kadına karşı şiddetle mücadele de beyan değil, kanıta dayalı bir çalışma yapacağı mesajını verdiniz. Ucu açık bu mesajın sonunun nereye varacağı konusunda endişeliyiz. Şiddet gören kadının beyanı yetmiyor mu? Kanıt için öldürülmesi mi gerekiyor?"

" ÖLÜMLERİN ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE AÇIKLANMASI YERİNE ÜSTÜNÜN ÖRTÜLDÜĞÜNE DAİR ŞÜPHE DUYULUYOR "

Sadece bu yılın ilk 10 ayında 253 kadın cinayetiyle birlikte 194 şüpheli ölümden bahsedildiğini hatırlatan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Ölümlerin şeffaf bir şekilde açıklanması yerine üstünün örtüldüğüne dair şüphe duyulduğu için kamuoyu tatmin olmadı o yara açık kaldı" dedi.

"MAĞDURU BİLE KORUMAKTAN ACİZKEN KADINLARIN FAYDALANAMADIĞI HAKLAR BİLE ÇOK GÖRÜLÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aileye sahip çıkarak kadın haklarını da koruyoruz" sözlerini hatırlatan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de "Sadece bu cümle bile kadına karşı şiddetle mücadele de yanlış bir yol izlendiğini anlatmakta yeterli. Cumhurbaşkanı bu cümleleri kurmadan bir gün evvel İstanbul'da bir anne dört çocuğunun gözlerinin önünde başından vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz ay 19 kadın evlenme, boşanma ya da ilişkiyi reddettiği gerekçesiyle erkekler tarafından katledildi. Değil suçu önlemek mağduru bile korumaktan acizken kadınların faydalanamadığı haklar bile çok görülüyor" diye konuştu.

"MESELE SADECE SUÇ VE CEZAYA ODAKLI OLARAK ÇÖZÜLEMEZ"

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise şunları kaydetti:

"253 kadın cinayeti 194 şüpheli ölüm, bunların sadece sayı olmadığını söylememiz lazım. Bunlar yaşam hakları ve hayalleri sonlandırılmış kadınlar. Çözüm üretilebilir bir konu. Bütünlüklü, samimi ve gerçek bir mücadele gerektiriyor. Mesele sadece suç ve cezaya odaklı olarak çözülemez. Var olan yasaların uygulanmasıyla ilgili denetim mekanizmaları çalışmıyor. Uygulatmadığınız yasalar söz konusuyken yeni yasa yapmayın. Hala katiller ve tecavüzcüler haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimiyle neredeyse hiç ceza almadan çıkıyorlar. Ciddi anlamda bir zihniyet değişimine ihtiyaç var."