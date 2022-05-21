CHP'nin İstanbul'daki "Milletin Sesi" Buluşması… Miting; CHP Yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanları, Kaftancıoğlu'nun Selamlaması ile Başladı

CHP'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği "Milletin Sesi" Mitingi; CHP yönetimi, Büyükşehir Belediye başkanları, İstanbul'daki ilçe belediye başkanları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yurttaşları selamlaması ile başladı.

CHP'nin İstanbul Maltepe Meydanı'ndaki "Milletin Sesi" Mitingi; İstanbul ilçe belediye başkanları, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, İstanbul milletvekilleri, Genel Başkan yardımcıları ile CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarının da katılımıyla başladı.

Maltepe Miting alanını dolduran on binlerce yurttaşı; CHP'li yöneticiler, Büyükşehir Belediye başkanları, İstanbul ilçe belediye başkanları halkı selamladı.

Miting; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün;

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Doğuşcan Aydın Aygün, Tuğba Torun; PM üyesi Hasan Efe Uyar, Sevgi Kılıç, Eren Erdem, Burhan Şenatalar, Pınar Uzun, Ayşe Eser Danışoğlu, Müslim Sarı; PM üyesi İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Erdoğan Toprak, Özgür Karabat, Yunus Emre, Zeynel Emre;

İstanbul Milletvekilleri Nazır Cihangir İslam, Turan Aydoğan, Ali Şeker, Sibel Özdemir, Akif Hamzaçebi, Mehmet Bekaroğlu, Yüksel Mansur Kılınç, Enis Berberoğlu, Emine Gülizar Emecan, Mahmut Tanal, İlhan Kesici, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu, İbrahim Kaboğlu, Sezgin Tanrıkulu, Ünal Çeviköz;

Genel Başkan Yardımcıları Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi, Fethi Açıkel, Oğuz Kaan Salıcı; Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay;

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da mitinge katıldı, halkı selamladı.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile koronavirüs testi pozitif çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, mitinge katılamadı, halka selamları iletildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sahneye çıkarak mitinge katılan yurttaşları selamladı.