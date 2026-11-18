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(ANKARA) - CHP, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenleyeceği "Engeller değil, haklar konuşulsun" başlıklı toplantının hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç başkanlığındaki hazırlık toplantısında, engelliler buluşması kapsamındaki etkinlikler ve çalışma önerileri ele alındı.

CHP'nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenleyeceği "Engeller değil, haklar konuşulsun" başlıklı toplantıya ilişkin çalışmalar Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç başkanlığında sürüyor.

"Engeller değil, haklar konuşulsun" temasıyla 5 Aralık günü yapılması planlanan engelliler buluşması kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve çalışma önerileri Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşamda eşit, özgür ve bağımsız bireyler olarak yer alabilmelerine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; sanat, kültür, dayanışma ve farkındalık faaliyetlerinin yanı sıra hak temelli sosyal politikaları içeren etkinlik önerileri üzerinde duruldu.

İşaret diliyle İstiklal Marşı okunması, Anıtkabir ziyareti, "İrade Engel Tanımaz" başlığı altında başarı hikayelerinin paylaşılması, engelli sanatçıların resim ve el emeği ürünlerinden oluşan sergiler açılması, "Engelsiz Türkiye" video kampanyası düzenlenmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği sağlanması ve çiçek tohumlu özel broşürlerle kalıcı hatıralar oluşturulması öneriler arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA