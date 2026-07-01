İmamoğlu’nun da yargılandığı CHP kurultayı davası 16 Eylül’e ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Özgen Nama ile taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra hakim, duruşmaya sanık ve tanık beyanlarıyla devam edileceğini söyledi.

Söz verilen sanık Nama, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve "iftira" niteliği taşıdığını öne sürerek, "CHP kurultayları şenlik gibi geçer. Belli illerin delegeleri belli otellerde kalır, uzun bir siyasi geçmişim var. Bazı otellerde bazı delegeler ziyaret edilir, yemek yenebilir bunlar normal ve olağandır. Çanta taşıdığıma yönelik hakkıma yöneltilen iddialar asılsızdır. Otelin sadece lobi kısmında bulundum yanımda iddia edilenin aksine çanta bulunmamaktaydı. Otelin kamera kayıtları incelenirse ortaya çıkar." beyanında bulundu.

Nama, kurultay sürecinde oy kullanan delegelerin de kendisinin bir usulsüzlük yaptığına dair iddiaları olmadığını, kurultay sonucunda ise maddi manevi bir menfaat elde etmediğini öne sürdü.

Hakkındaki suçlamaların itibarını hedef aldığını ileri süren Nama, "30 yılı aşkın süredir CHP çatısı altındayım, temel ilkelerim dürüstlük şeffaflık ve hukuka uygun davranmak olmuştur. Üstüme atılı suçlamalar itibarımı hedef almaktadır. Üzerime bu suçu atan kişi hakkında suç duyurusunda da bulundum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

"Listedeki isimler CHP'li bilindik isimler ve akrabalarıydı"

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tanık Adem Soytekin ise kurultay döneminde, KİPTAŞ listelerinde CHP'li isimlerin yer aldığını anlattı.

Soytekin, "Satış listelerindeki daireleri alan isimler aynı zamanda KİPTAŞ listesinde vardı. Kurultayda ben orada değildim. Kurultay sürecinde KİPTAŞ tarafından daireler satıldı, ödeme koşulları çok rahattı. Listedeki isimler genel olarak CHP'li bilindik isimler ve akrabalarıydı. Bu dairelerin amacını bilmiyorum ama isimlere bakıldığında bir fikir oluşuyor." diye konuştu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dinlenilmesine karar verilen tanık beyanlarının talimatlarının beklenilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Söz verilen sanık avukatları da tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini söyledi.

Sanık İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan da tanık beyanına ilişkin detaylı beyanlarını yazılı olarak sunacağını belirterek, "Tanık elinde kağıtla geldi, diğer tanıklarda da bu problemi yaşadığımızın kayıtlara geçmesini isterim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, talep edilen bazı tanıkların dinlenilmesine karar vererek, CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki (BAM) dosyanın gerekçeli kararını talep etti.

Duruşma, 16 Eylül'e ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.