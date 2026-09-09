CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü… Yıldırım Kaya: 'Tek adam rejimi gidecek, Türkiye karanlıktan aydınlığa çıkacak'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Tek adam rejimi gidecek, Türkiye karanlıktan aydınlığa çıkacak. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesiyle olacak" dedi.

CHP'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yapılan "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" başlıklı toplantı sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

"Bugün mutlu olmamak elde değil. 103 yıl sonra yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkan binler, on binler Anıtkabir'e aktı. Atamıza bir kez daha şunu söyledik: 'Rahat uyu. Senin iki büyük eserin, biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi... Bu iki eser bize miras değil, emanettir. 'Emanetiniz başımızın tacı' dedik. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmazsak Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini yaşatamayız. Bunun için bize düşen görev, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma mücadelesidir. Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz da belli. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu.

"KİMSE KARAMSARLIĞA KAPILMASIN"

Bugün ayrıca benim başka bir sevincim var. Ben eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. CHP Parti Okulu'nun da sorumlusuyum. 15'inci yılını kutluyoruz bugün. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu 15 yaşını devirdi. Ayrıca 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol oldu. Ben bu 3 mutlu günü bir arada binlerce, on binlerce insanla birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duydum. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Tek adam rejimi gidecek, Türkiye karanlıktan aydınlığa çıkacak. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesiyle olacak."

Kaynak: ANKA