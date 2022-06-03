CHP Milletvekillerinden İşten Atılan Lezita İşçilerine Destek - Haberler

KERİM UĞUR

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldıklarını ileri süren 36 işçinin Abalıoğlu Lezita fabrikası önündeki eylemi sürüyor. İşçilerden Burçak Gürledik ve nişanlısı Murtaza Keser, düğünlerine yaklaşık bir ay kala işten çıkarıldıklarını söyledi. İşçileri ziyaret eden CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Kani Beko, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu, firmanın işçileri bu nedenle işten çıkararak suç işlediğini ileri sürdü.

Kemalpaşa'daki Abalıoğlu Lezita fabrikasında çalışan işçiler, bir süre önce, uzun mesai saatleri ve kötü çalışma koşullarına tepki amacıyla Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda-İş Sendikası'na üye oldu. İşçilerden 36'sı, bir süre sonra fabrika yönetimi tarafından işten çıkarıldı. İşçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldıklarını ileri sürerek fabrika önünde eylem başlattı.

Fabrika önünde 16 gündür eylem yapan ve mücadeleden vazgeçmeyeceğini dile getiren işçilerden Burçak Gürledik, şunları söyledi:

"Biz, Abalıoğlu Lezita'da çalışmakta idik. Ayın (mayıs ayını kastediyor) 16'sında, sendikal sebeplerden dolayı babamız işten çıkartıldı. Ardından bir iş durdurma eylemi yaptık. Bu eylemi yaptığımız için biz de işten çıkartıldık, sendikalı olduğumuz için. 11 Haziran'da düğünümüz var ve bunu bile bile çıkarttıklarını düşünüyoruz biz. Bu yaptıkları çok büyük bir ayıp. İşten çıkartma sebeplerini, 25/2'i olan yüz kızartıcı suçtan gösterdiler. Biz burada yüz kızartıcı bir suç işlemiş olsaydık bir tutanağımız olurdu. 4 yıldır bu fabrikada çalışıyorum ve bunun üzerine bir kere bile tutanağım olmamasına rağmen beni 25/2, nişanlımı 25/2'den ve babamı da 25/2'den çıkarttılar. 'Hırsızlık' olarak çıkarttılar. Biz tekrar iş bulamayalım, işsizlik maaşı alamayalım diye resmen bizi damgaladılar."

Gürledik'in nişanlısı Murtaza Keser ise "10-11 Haziran'da düğünümüz vardı. Hem babamı çıkarttılar hem nişanlımı ve beni çıkarttılar. Biz, ne yapacağız bilmiyoruz, düğünümüz var. İşsiz kaldık" dedi.

TACETTİN BAYIR: EL İNSAF

Eylemdeki işçileri bugün ziyaret edip destek veren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da şöyle konuştu:

"İşten atılan arkadaşlarımızın, yanlış anlamadıysak bir; sadece asgari ücret alıyorlardı, hiçbir sosyal başka ödemeleri yoktu. İkincisi; esas benim içimi acıtan konu, fabrika sahibi Abalıoğlu Ailesi, bilinen bir aile. Yeri geldiğinde herkese 'Biz size ekmek veriyoruz' diyen bir aile. Peki bu işten atılan arkadaşlarımızı 2'nci maddeden, yani hırsızlık damgası vurarak mı işten atıyorlar? Bu, insanın içini acıtıyor. Bu arkadaşlarımız, şimdi buradan işten atılmakla kalmıyor, öyle bir damga vuruluyor ki bir daha iş bulamayacak duruma geliyorlar. Yani buna el insaf denir. Böyle bir şey olamaz. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Biz, bunu parlamentoda da dile getireceğiz. İlgili bakanlara da anlatacağız. Şu an Abalıoğlu Ailesi, Anayasa'yı çiğniyor."

KANİ BEKO: ANAYASAL SUÇ İŞLİYORLAR

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise şunları söyledi:

"Öncelikle 17 günden bu yana bu çadırda direnen işçi kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Sendikamızın işçilere sonuna kadar sahip çıkacağına da inanıyorum. Dolayısıyla Anayasa'nın 51'inci maddesi der ki 'İşçiler özgür iradesi ile istedikleri sendikaya üye olabilirler'. Dolayısıyla burada anladığımız şu: Birincisi; Abalıoğlu şirket yönetimi, gerçekten anayasal suç işlemektedir. İkincisi; bizim geleneklerimize göre, sendikal hak ve özgürlüklere göre kesinlikle disiplin kurulu kararı olmadan sadece işçiler sendikalı olduğu için işten atılıyorsa bu sosyal bir cinayettir. Dolayısıyla biz yetkilileri sendikacılar olarak, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'ndan yetki alıp burada işçi kardeşlerimizi sendikalı yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (İLO) üye olduğundan dolayı Türkiye Anayasa'sı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün almış olduğu kararlar bizim Anayasa'mızın 51'inci maddesine denk geldiğinden dolayı Abalıoğlu Ailesi, işçiyi sadece sendikalı olduğu için işten atıyorsa anayasal suç işliyordur. Biz, direnişteki arkadaşlarımızın işi, ekmeği, geleceği için, işçi kardeşlerimizin iş başı yapmaları için TBMM'de arkadaşlarımızın sesi ve soluğu olacağız."

Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün ise "Bugün direnişimizin 16'ncı günü. Bugün de eylem alanımıza gelerek bizlere destek olan CHP İzmir Milletvekillerine tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Güncel