CHP Milletvekili Utku Çakırözer Basın Özgürlüğü Raporu'nu Yayınladı

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu'nda basına yönelik cezalar, baskılar ve saldırılara yer verildi. Çakırözer, "Gazeteden televizyona, Instagram'dan Anayasa Mahkemesi'ne karatmadıkları, sansürlemedikleri yer kalmadı. Tüm bu baskılara rağmen halkın haber alma hakkı için özveriyle mücadele veren basın yayın kuruluşları ve basın emekçilerinin hak ve özgürlüklerinin korunması için sonuna kadar yanlarındayız" dedi.

Utku Çakırözer, düzenli olarak hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu'nu yayınladı. Raporda, "son bir ayda yaşanan basına yönelik ihlaller, cezalar, saldırılar, sansürler" sıralandı. Çakırözer, Instagram'a erişim engeli getirilmesine, RTÜK'ün cezalarına, gazetecileri yönelik tehdit ve baskılara değindi. Basın özgürlüğü olmadan demokrasinin olmayacağı vurgusunu yapan Çakırözer, şunları söyledi:

"Tam 8 gün boyunca Instagram karartıldı. Gazeteciler Adliyeler kapalı olmasına rağmen yazdıkları haberler nedeniyle soruşturmalarla, cezalarla karşı karşıya kaldılar. Türkiye'de uyuşturucu ve kara para aklama konusunda bir kitap hakkında da toplam kararı istendi. Kanallara RTÜK'ün sadece iktidarı eleştirdiler diye ceza yağdırdığı bir ay oldu. Yüzlerce habere erişim engeli getirildi. Bununla da yetinilmedi, Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü konusunda verdiği ve İletişim Başkanlığı'nın hak ihlalini kayda geçirdiği, tespit ettiği kararına erişim engeli getirildi. AYM'nin tweeti silindi. Gazeteciler Anadolu'nun dört bir yanında yazdıkları haberler nedeniyle saldırıya uğradı, hedef gösterildi. Ağustos ayı maalesef ifade ve basın özgürlüğü açısından gazetecilerin kaderinin değişmediği bir ay oldu. Yine de halkın haber alma hakkı için basın özgürlüğü için uğraşan mücadele eden, özveriyle çalışan basın emekçilerinin, basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi, demokrasi olmadan basın özgürlüğü olmaz."