CHP Milletvekili Ücretsiz Yemek Verilmemesini Eleştirdi

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmemesini eleştirerek, "Yurttaş her kademede tasarruf yapacak; çocuklarımız günde bir öğünden dahi mahrum bırakılacak ama saraydaki israf itibar uğruna makbul görülecek. Böyle bir çelişkiyi asla kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi çağrısını yineledi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kara, "AKP, bu kamuoyu baskısına boyun eğip, 2023 yılında Temel Eğitim Müdürlüğü'nün 25 Ocak 2023 tarihli genelgesiyle okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklara haftada beş gün beslenme desteği sağlama uygulamasını başlatmıştı. Çocukların büyüme çağında en azından bir öğün dengeli ve yeterli beslenebileceğine doğru dürüst sevinemeden, iktidar bu desteği 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için sınırlı bıraktı ve sessiz sedasız uygulamadan kaldırdı" dedi.

"Çocuklarımız günde bir öğünden mahrum bırakılacak ama Saray'daki israf..."

Sivil toplum örgütlerinin okullarda öğrencilerin bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemeğe erişmesi için yıllardır kampanyalar yürüttüğünü hatırlatan Kara, "Sadece bir dönem verilen öğün ile hiçbir çocuğun gelişmesine katkı sağlanamadı" dedi. Ücretsiz bir öğün yemek uygulamasının sadece deprem bölgesinde devam ettiğini ancak yeni eğitim öğretim döneminde de bu uygulamanın "tasarruf tedbirleri" kapsamında kaldırılacağının ifade edildiğini söyleyen Kara, "Yurttaş her kademede tasarruf yapacak; çocuklarımız günde 1 öğünden dahi mahrum bırakılacak ama Saray'daki israf 'itibar' uğruna makbul görülecek; böyle bir çelişkiyi asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesinde verilen bir öğün ücretsiz yemeğin besin değerleri yeterli değil"

Açıklamasında Hatay'daki öğretmenlerle görüştüklerini ve verilen yemeklerin öğrencilerin ihtiyacı olan besin değerlerine yönelik hazırlanmadığı ve denetlenmediği yönünde iddialar olduğunu belirten Kara, "Depremi yaşamış, sayısız travma atlatmış, evini kaybetmiş ve ailesinin ekonomik durumu büyük darbe almış çocuklara yeterli beslenme desteği bile verilemediyse, bugüne kadar çocuklarımız için ne yapıldı" dedi.

Kara, okullarda ücretsiz bir öğün yemek verilmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi de verdi. Kara, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

2022-2023 eğitim-öğretim yılında başlatılan ve sadece bir dönem sürdürülen beslenme desteği programının yalnızca bir dönemle sınırlı kalmasının gerekçesi nedir?

Depremden etkilenen 11 ilde devam ettirilen beslenme desteği uygulaması, 'Kamuda Tasarruf Tedbirleri' altında 2024-2025 eğitim öğretim yılında sonlandırılacak olmasının gerekçesi nedir?

Eğitim kurumlarında sadece okul öncesi eğitim olmaksızın, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için Bakanlık tarafından herhangi bir program veya proje planlanmakta mıdır? Planlanmakta ise bunun detayları ve takvimi nedir?

Yetersiz beslenme nedeniyle gelişim sorunları ve hastalıkları yaşayan öğrencilere dair Bakanlık herhangi bir çalışma yürütmekte midir?"