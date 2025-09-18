CHP Milletvekili Şoförünün Yargılandığı 'Görevi Yaptırmamak için Direnme' Davası Başladı

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu, 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılanmaya başlandı. Sanık Aşılıoğlu, "Komiserin gösterdiği yere park etmek üzere hamle yaptığım sırada, polis bir anda yola atladı ve oraya park etmeme de izin vermeyeceğini söyledi" dedi.

Olay, 23 Nisan'da Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı'nda görev yapan polis memuru Ayhan A., CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurdu. Milletvekili Beker ve sürücü İrfan Aşılıoğlu araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada Aşılıoğlu tekrar direksiyona geçip aracı hareket ettirdi. Polis memurunun şikayeti üzerine, şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aşılıoğlu, soruşturma kapsamında 24 Nisan'da 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşılıoğlu, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede, Aşılıoğlu hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

'KOMİSERİN İZİN VERDİĞİNİ SÖYLEMEMİZE RAĞMEN KABUL ETMEDİ'

Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Aşılıoğlu ve avukatları katıldı. Hakim, sanık Aşılıoğlu'na savunması için söz verdi. Aşılıoğlu, "Olay günü şoförlüğünü yaptığım milletvekilinin katılacağı miting programı için araçla yola çıktık. Seyrimiz sırasında, içinde milletvekili olduğunu görmeleri üzerine iki farklı kontrol noktasından izin verilerek geçtik. Olayın olduğu yere geldiğimizde yeniden bir polis noktası vardı. Daha önce de olduğu gibi miting alanına gitmek istediğimizi belirttik. Gideceğimiz yer yaklaşık 500-600 metre mesafedeydi. Daha önceden gelen başka milletvekillerine ait olduğunu düşündüğüm araçlar, gitmek istediğimiz istikamette ileride olacak şekilde park halindeydiler. Ben de oraya gidip park edecektim ancak oradaki müşteki polis memuru izin vermedi. Komiseriyle görüştük. Komiser, aracı iç tarafa park edip yürümemizi söyledi. Bunun üzerine aracı sola manevra yaparak komiserin gösterdiği yere park etmek üzere hamle yaptığım sırada, polis bir anda yola atladı ve oraya park etmeme de izin vermeyeceğini söyledi. Komiserin izin verdiğini söylememize rağmen kabul etmedi. Telsizin yere düştüğünü sonradan öğrendim. Onu alabilmesi için de geri manevra yaptım" diye konuştu.

'ŞOFÖR, MÜŞTEKİYİ 2-3 METRE SÜRÜKLEDİ'

Sanık savunmasının ardından tanık komiser Ö.Ş.'ye söz verildi. Ö.Ş., "Söz konusu alana kesinlikle araç girişi olmayacağına dair talimat vardı. Görevimiz sırasında, bariyerlerle çevrili olan alandaki bariyerlerin birileri tarafından kaldırılmaya çalışıldığını gördük ve hemen oraya geçtik. İçinde milletvekilimizin bulunduğu araç oradaydı. Daha önceki noktadan araçla geçtiklerini görmüştüm. Ben, sayın milletvekilime bize verilen talimatı ileterek, araç geçişine izin veremeyeceğimizi bildirdim. Israrcı olunması üzerine, telsizle üstlerimden tekrar talimat aldım. Bana yine geçişe izin verilmeyeceği yönünde talimat verildi. Bunu da kendilerine ilettim. Bunun üzerine araç sürücüsü aracı sürmeye başladı. Benim sürücüm olan müşteki de aracın önüne geçti. Şoför, müştekiyi iki üç metre sürükledi. Müşteki aracın önünden çekilmedi, şoför de fren yapmadı. Müştekide küçük bir yaralanma oldu. Görev bittikten sonra hastaneye giderek rapor aldık. Belinde bir ağrı olduğunu söyledi, çok ciddi bir yaralanması yoktu" ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından hakim, eksik hususların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.