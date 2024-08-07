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CHP Milletvekili Şevkin: 'Bitmiş olan çiftçiyi daha da bitirmeye mi niyetiniz var?'

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, çiftçilere sulama birlikleri tarafından 'ürün ekmeyin' diye bir uyarı yazısı gönderildiğini belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve davet etti.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, geçen hafta Adana'da çiftçilere sulama birlikleri tarafından 'ürün ekmeyin' diye bir uyarı yazısı gönderildiğini belirterek "Bitmiş olan çiftçiyi daha da bitirmeye mi niyetiniz var? Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Lütfen bu konuya sahip çıkın ve düzenli olarak bitkilerin sulanması için çiftçinin önünü açın" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, çiftçilerin kuraklık ve sulama sıkıntısı nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin açıklama yaptı. Şevkin, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde Adana'da çiftçilere sulama birlikleri tarafından 'ürün ekmeyin' diye bir uyarı yazısı gönderilmiştir. Biz geçtiğimiz ay içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na kuraklığın olduğunu ve çiftçilerin susuzluk yaşayacaklarını uyarmıştık ve rotasyon yapıldığını, rotasyonun hangi sebeplerle yapıldığını ve kuraklık sebebiyle ürünü yanan çiftçiye TARSİM'den ödeme yapılmadığına dair bir soru önergesi göndermiştik. Bize Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt geldi söylenen şu: "Biz burada DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan sulama suyu depolama tesislerinde (baraj ve göletler) 2024 yılı sulaması için depolanan suyun bitki-su ihtiyacı kullanımı sırasında hesaplamalar yapılmış olup sulama ihtiyacını karşılanacak, sulama sezonu tamamlanacaktır" diye bize cevap yazmışsınız.

"Bitmiş olan çiftçiyi daha da bitirmeye mi niyetiniz var?"

Peki neden şu anda çiftçinin üretim yapmasına engel oluyorsunuz? 30 yıldır su işi ile ilgilenen bir jeoloji mühendisi olarak söylüyorum, 500 yıllık yağış, akış ve kuraklık hesapları yapılarak çiftçinin ve sulama birliklerinin  bunu öngörmesi gerekiyordu. Çiftçi zaten girdiler nedeniyle bitmiş vaziyette. Limon bahçelerini söküyorlar, üretim yapamaz durumdalar. Yine bunun üzerine yetmiyormuş gibi 'ürün ekme' diyorsunuz, bitmiş olan çiftçiyi daha da bitirmeye mi niyetiniz var? Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Lütfen bu konuya sahip çıkın ve düzenli olarak bitkilerin sulanması için çiftçinin önünü açın."

Kaynak: ANKA / Güncel

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