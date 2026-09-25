CHP milletvekili kampı Kılıçdaroğlu başkanlığında Bolu Abant'ta başladı

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(BOLU) - CHP milletvekillerini bir araya getiren değerlendirme kampı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grubu'nun TBMM'nin yeni yasama yılı öncesi yaptığı milletvekili kampı için Abant'a geldi. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan kamp, Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile başladı. Toplantıda kamp hazırlıkları ile ilgili son değerlendirmeler yapıldı.

CHP'nin milletvekili kampı, yarın Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla devam edecek. Ardından Kılıçdaroğlu basına kapalı oturumda milletvekillerine hitap edecek. Oturumlarda, siyasi ahlak, ekonomi, dış politika gibi çeşitli konular ele alınacak.

Kaynak: ANKA